Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı, 2 Tutuklama

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı, 2 Tutuklama

2 saat önce

Bursa'da narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı, 2 Tutuklama, System.String[]
Bursa'da narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin farklı adreslerde yaptığı baskınlarda, uyuşturucu almak ve bulundurmak suçundan 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bu şahıslara uyuşturucu satan T.E., K.B., M.C.K. ve E.E. isimli şahısları yakaladı. Yakalanan şahısların üzerlerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda 110 gram metamfetamin, esrar ve anahtar görünümlü hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 14 şahıstan 10'u hakkında uyuşturucu madde almak ve bulundurmak suçundan işlem yapılırken, T.E. ve K.B. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.C.K. ve E.E. ise tamamlanan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:58 Kaynak: İHA

Narkotik, Bursa, 3. Sayfa
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