Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

BURSA - Bursa narkotik polisi, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve arabalarında arama yapıldı. Aramalarda 61 gram sentetik kannabinoid, 60 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar esrar, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen bin 400 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 12'si, haklarında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.K., R.B. ve S.D. isimli şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.