Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı

1 saat önce

BURSA'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı, System.String[]
BURSA'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i hakkında 'uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak' suçundan adli işlem yapılırken, 5'i ise adliyeye sevk edildi.

l Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bir çetenin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan takip sonucu şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. 10 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 200 gram satışa hazır halde paketlenmiş metamfetamin, 60 gram bonzai ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i hakkında 'uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak' suçundan adli işlem yapılırken, M.A., Ö.K., O.B., E.Ç. ve T.G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.G., adliyeye götürülürken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bizim bir suçumuz yok" dedi. - Bursa
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:43 Kaynak: DHA
Bursa, Güncel
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