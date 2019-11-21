Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Bursa'da yapılan narkotik operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 75 gram metamfetamin, 15 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş sentetik kannabinoid ve ecstasy tablet, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 17 şüpheliden F.O., A.K., D.G. ve İ.D. emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilirken, 13 şüpheli hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

(Serkan Akkuş/İHA)