Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Gözaltı

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Gözaltı

1 saat önce

Bursa'da şafak vakti düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı öne sürülen 18 şüpheli yakalandı.

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Gözaltı, System.String[]
Bursa'da şafak vakti düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı öne sürülen 18 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik köpeklerin desteğiyle Bursa genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan farklı adreslerde 6 şüpheli yakalandı, şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin beyanları ve daha sonra yapılan fiziki takipler sonucunda ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen R.B, Y.K, F.O, Y.Ç, A.J, S.B, A.K, N.K, E.R, Ö.S. ve R.G. ile S.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır halde paketlenmiş 60 gram esrar, 10 gram kokain, bir miktar sentetik uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait bir miktar fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen para ve 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Yakalananlardan 6'sı hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan adli işlem yapıldığı, diğer şüphelilerin ise emniyetteki sorgularının ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:26 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manisa'da 'Swinger' Yöntemi ile Fuhuş Yaptıkları Tespit Edilen 18 Kişi Gözaltına Alındı Uyuşturucu Tacirleri, Drone ile Takip Edilerek Kıskıvrak Yakalandı

14 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismara, 6 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Verildi Antalya'da Çevreye Rastgele Ateş Eden Kişi Özel Harekat Polisleri Tarafından Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 12:37:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]