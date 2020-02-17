Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

6 saat önce

Bursa Narkotik suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı, System.String[]

Bursa Narkotik suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon sonucu 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametleri ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 160 gram kokain, 110 gram metamfetamin, 30 gram sentetik kannabinoid, bir miktar ectasy tablet ve esrar, 2 adet hassas terazi, 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen 2 Bin 100 lira ele geçirildi.


Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan E.A., R.T., T.Ü., C.T., F.M., S.Y., S.G. ve T.E., isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafında tutuklandı. Şüphelilerden, E.K. ve H.B. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla


serbest bırakılırken, T.B., R.B., M.D., E.K., A.S., M.M.A., U.Y. ve E.T. isimli şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:33 Kaynak: İHA
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