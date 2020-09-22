Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramalarda, 35 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve 1 adet payp diye tabir edilen cam malzeme ele geçirildi
Araç içerisinde bulunan iki kişi ise gözaltına alınıp karakola götürüldü. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:14 - Kaynak: İHA
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