Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramalarda, 35 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve 1 adet payp diye tabir edilen cam malzeme ele geçirildi

Araç içerisinde bulunan iki kişi ise gözaltına alınıp karakola götürüldü. - BURSA