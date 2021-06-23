Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyon sonucu Yenice Mahallesi Refah Sokak'ta ikamet eden Ali B. (31) ve Baran İ. (17) isimli 2 şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramada Ali B.'nin Üzerinden 83 adet uyuşturucu Extacy hap ve 2,26 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden kazandığı değerlendirilen 110 lira para ile 1 adet kuru sıkı tabanca, Baran İ.'nin üzerinden ise 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 şahıs da sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Ali B. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA