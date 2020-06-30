Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 İran uyrukluya gözaltı - Son Dakika

BURSA'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda, 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, İran asıllı olduğu ve Bursa'ya uyuşturucu ticareti yapmak için geldikleri ortaya çıktı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmaları kapsamında, İran uyruklu olduğu öğrenilen G.Y. ve A.T.'nin Bursa'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirerek, satacağı bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan baskında şüpheliler, gözaltına alınırken, ev, araç ve üst aramalarında 1 kilo 100 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirtilen para ele geçirildi. G.Y. ile A.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.