Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 kilo metanfetamin ele geçirildi

BURSA - Bursa polisi, uyuşturucu ticareti yapan 6 şahsı 2 kilogram metamfetaminle yakaladı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda, uyuşturucu madde kullanan 7 şahsı yakaladı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bu şahıslara uyuşturucu madde satanların İ.C.S., A.G., C.E.A., H.Ç., M.A., Y.T. olduğunu belirledi. Uyuşturucu satıcılarını yakalamak için harekete geçen ekipler, İ.C.S., A.G., C.E.A., H.Ç., M.A., Y.T. isimli zanlıları kıskıvrak yakaladı. Şahısların üzerilerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yapan narkotik ekipleri, 2 kilogram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş esrar ve kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirdi. Operasyon neticesinde gözaltına alınan 13 kişiden 7'si hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan işlem yapıldı. Bu kişilere uyuşturucu sattığı tespit edilen İ.C.S., A.G. ve Y.T. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli de işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.