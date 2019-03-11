Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Gözaltı

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Gözaltı

1 saat önce

Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Gözaltı, System.String[]
Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı. Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların ifadelerinden yola çıkan polis, il genelinde zehir tacirliği yapan şahıslara ulaştı. Zehir tacirlerini teknik ve fiziki takibe alan ekipler, bu şahısların evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda İ.S, K.A, Ş.G, S.Ç, C.K, A.A, Ö.A, O.D, E.A, F.Ç. ve M.D.S. isimli 10 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araba ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 40 gram metamfetamin, bir miktar kannobinoid, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 şüpheliden 11'i hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılıp şahıslar serbest bırakılırken, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 10 kişi ise adli makamlara sevk edildi. Şahısların savcılık sorgusu devam ediyor.

(Derya Evren - Fatih Çapkın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:31 Kaynak: İHA

Bursa, Güncel
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