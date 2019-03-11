Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Gözaltı

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Gözaltı

17 dakika önce

BURSA'da uyuşturucu operasyonunda 21 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Gözaltı, System.String[]
BURSA'da uyuşturucu operasyonunda 21 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde kullanan 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis, Bursa'nın merkez ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan kişileri tespit etti. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 40 gram metamfetamin, 35 gram bonzai, 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişek ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 şüpheliden 11'i hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 10 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:43 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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