Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu, 21 Kişi Gözaltına Alındı
9 dakika önce
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından yapılan operasyon 21 kişi gözaltına alınırken, mahkemeye çıkarılan 5 kişi tutuklandı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından yapılan operasyon 21 kişi gözaltına alınırken, mahkemeye çıkarılan 5 kişi tutuklandı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda, birçok ikamet ve araç baskını gerçekleştirildi. Yapılan operasyon sonucu yapılan aramalarda, 40 gram metamfetamin, 37 gram sentetik kannabinoid, 35 ectasy hap, 10 gram esrar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve cep telefonu, uyuşturucu maddeleri çıkılama da kullanılan 1 adet alüminyum folyo, bir adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi.
Emniyet götürülen 21 kişiden 16'sı hakkında "uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak" suçundan adli işlem yapılırken, mahkemeye çıkarılan 5 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklanarak" cezaevine gönderildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:29 Kaynak: İHA
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