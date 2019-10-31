Son Dakika Haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

39 dakika önce

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı Bursa'da torbacılara darbe: 3 kilo uyuşturucu ele geçirildiBURSA - Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

Bursa'da torbacılara darbe: 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

BURSA - Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üst aramalarında yapılan aramalarda, 3 kilogram metamfetamin, 15 gram esrar, 18 adet ecstasy tablet, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği öğrenilen bir miktar para ele geçirildi.

22 şahıstan 11'i hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. 4 şahıs "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si kadın 5 şahıs adliyeye sevk edildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:00 Kaynak: İHA
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