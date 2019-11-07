Son Dakika Haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

6 saat önce

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı, System.String[]

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.


Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan farklı adreslerde toplam 23 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerilerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 300 gram metamfetamin, 15 gram sentetik kannabinoid, 15 adet ecstasy tablet, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar esrar, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen bir miktar nakit para ele geçirildi.


Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 23 şahıstan 14'ü hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan F.O. isimli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, Ş.A., B.Ç., G.A., Y.T., S.Ö., E.Y., C.Y. ve A.Z. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:30 Kaynak: İHA
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