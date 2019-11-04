Son Dakika Haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

7 saat önce

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltıBURSA - Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 26 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

BURSA - Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 26 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üst aramalarında yapılan aramalarda, 130 gram metamfetamin, 110 gram esrar, bir miktar ecstasy tablet, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid, 3 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği öğrenilen bir miktar para ele geçirildi. 26 şahıstan 15'i hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. 4 şahıs "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. 5 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aslan yavrusu gibi kedi! Tam 11 kilo
Dayak görüntüleri aldı başını yürüyor, ancak İmamoğlu hala sessiz Husumetli olduğu kayınbiraderi tarafından tabancayla vuruldu! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı İmamoğlu, korumalarının skandal görüntüleriyle ilgili sessizliğini bozdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 20:56:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]