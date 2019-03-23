Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu 3 Gözaltı

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 450 gram esrar ve 25 gram metamfetamin, ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 450 gram esrar ve 25 gram metamfetamin, ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde 3 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Ekipler, sabah saatlerinde önceden tespit ettikleri adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, Ş.Y., G.Y., G.U., gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üstlerinde yapılan arama sonucunda 450 gram esrar ve 25 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardınd

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un Adnan Oktar'ın Programına Konuk Olduğu Video Sosyal Medyayı Salladı

Komşusunu, Engelli Oğluna Cinsel Saldırıda Bulunduğu İçin Öldürmüş

İstanbul Havalimanı'nın Yıllık Arazi Kullanım Kirası 822 Milyon Euro

Erdoğan, Büyük Ankara Mitingine Kaç Kişinin Katıldığını Açıkladı