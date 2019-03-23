Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu 3 Gözaltı

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu 3 Gözaltı

58 dakika önce

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 450 gram esrar ve 25 gram metamfetamin, ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu 3 Gözaltı, System.String[]
Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 450 gram esrar ve 25 gram metamfetamin, ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde 3 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Ekipler, sabah saatlerinde önceden tespit ettikleri adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, Ş.Y., G.Y., G.U., gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üstlerinde yapılan arama sonucunda 450 gram esrar ve 25 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardınd

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:01 Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bursa, Güncel
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