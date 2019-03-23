Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu 3 Gözaltı
58 dakika önce
Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 450 gram esrar ve 25 gram metamfetamin, ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.
Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 450 gram esrar ve 25 gram metamfetamin, ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde 3 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Ekipler, sabah saatlerinde önceden tespit ettikleri adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, Ş.Y., G.Y., G.U., gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üstlerinde yapılan arama sonucunda 450 gram esrar ve 25 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardınd
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:01 Kaynak: DHA
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