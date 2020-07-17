Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2'si Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2'si Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

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Jandarma ekipleri, ilçeye Bursa'dan gelecek kişilerin uyuşturucu madde ticareti yapacağı yönünde ihbar aldı.

Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, şüphelilerin bulunduğu 16 T 0755 plakalı ticari taksiyi Yeniceköy Mahallesi girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, lavaş ekmeğin arasına zulalanmış halde 500 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında taksi şoförü A.Y. (41) ile Suriye uyruklu A.Z. (22) ve H.S. (21) gözaltına alındı.

Taksi şoförü A.Y. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 2 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

İnegöl, Suriye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 00:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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