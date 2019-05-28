Son Dakika Haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

2 saat önce

Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama, System.String[]
Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu kullanmak suçundan 2 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, B.Ç., E.Ç. ve Ç.K.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 55 gram metamfetamin, bir miktar bonzai, 9 adet ecstasy hap, 2 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve bir miktar para ele geçirildi. 3 şüpheli adli mercilerce tutuklandı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:27 Kaynak: İHA
Narkotik, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Siirt'te Turuncu Listede Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi Cani baba,14 yerinden bıçakladığı kızının başında oturup sigara içmiş! Morgu hurdacıya sattığı iddia edilen hastane müdürüne soruşturma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 14:45:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]