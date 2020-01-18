Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

6 saat önce

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama, System.String[]

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 560 gram metamfetamin, 422 adet ectasy hap, satışa hazır halde paketlenmiş sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu satışında kullanılan çok sayıda kilitli poşet ve alüminyum folyo ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A., E.M.A. ve M.U. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, A.D., M.T., E.K., Ş.K. ve O.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:30 Kaynak: İHA
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