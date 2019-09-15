Bursa'da uyuşturucu operasyonu - 38 kök Hint keneviri ele geçirildi
1 saat önce
Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 38 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:54 Kaynak: AA
Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 38 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir yaptığı araştırma neticesinde, Karsak Boğazı yakınlarında bir tarlada Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, drone ile havadan tespit ettiği bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda 38 kök Hint keneviri ele geçirildi.
FETÖ'nün TSK yapılanmasına 54 ilde ve KKTC'de operasyon! 222 muvazzaf askere gözaltı kararı Soyunma kabininde genç kızın videolarını çeken sanıktan pes dedirten savunma! CIA Soğuk Savaş döneminde hayvanları gizli görevler için eğitmiş Yaşlı kadının 820 bin lirasını dolandıran şüpheliler yakalandı