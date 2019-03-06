Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
27 dakika önce
BURSA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 30 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
BURSA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 30 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Ç.A., K.U., T.M.A. ve A.U.'nun Karacabey
'den Bursa
'ya uyuşturucu getirip satacağı bilgisine ulaştı. Karacabey-Bursa karayolunda önlem alan ekipler, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 30 gram metamfetamin ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden K.U.'nun 'Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak' suçundan arandığı tespit edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:22 Kaynak: DHA
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