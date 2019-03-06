Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

54 dakika önce

BURSA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 30 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
BURSA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 30 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ç.A., K.U., T.M.A. ve A.U.'nun Karacabey'den Bursa'ya uyuşturucu getirip satacağı bilgisine ulaştı. Karacabey-Bursa karayolunda önlem alan ekipler, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 30 gram metamfetamin ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden K.U.'nun 'Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak' suçundan arandığı tespit edildi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:39 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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