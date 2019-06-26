Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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BURSA'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kilo bonzai ele geçirirken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen baba H.A., kızı Z.A. gelini S.A. ve S.K. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:31 Kaynak: DHA
BURSA'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kilo bonzai ele geçirirken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen baba H.A., kızı Z.A. gelini S.A. ve S.K. gözaltına alındı. Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri uyuşturucu kullandığını belirlediği iki kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularında, uyuşturucu maddeyi S.K, H.A, Z.A. ve S.A.'dan aldığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelileri takibe alıp, adreslerini belirledi. Belirlenen adrese bugün düzenlenen operasyonda, evde yapılan aramada 2 kilo bonzai ele geçirildi, şüpheli S.K, baba H.A, kızı Z.A. ve gelini S.A. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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