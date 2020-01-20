Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

6 saat önce

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda dört kişi gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda dört kişi gözaltına alındı.


Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda 900 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet fişek, uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda alüminyum folyo ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınan Ö.A., F.G. ve C.G. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, H.K'nin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:38 Kaynak: İHA
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