Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

03.06.2022 16:47
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan uzun süre takip edilen şüphelilerin ikametlerine baskın düzenlendi. Baskın sonucu, Mesut Ü. (42), Onur Ü. (20), Yücel Y. (25), Umut Y. (20) ve Seçil Y. (43) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise satışa hazır kimyasal uyuşturucu madde ve 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüphelilerden Mesut Ü. (42), Onur Ü. (20), Yücel Y. (25) ve Umut Y. (20) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - BURSA

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
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