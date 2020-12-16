Bursa'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama - Son Dakika

BURSA'da çok sayıda uyuşturucu madde ile yakalanan 4 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığını tespit ettiği 4 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 900 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 175 adet captagon hap, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin, uyuşturucu ve uyarıcı madde ihtiva eden yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., M.K., M.E.Y. ve S.E., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.