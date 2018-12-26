Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

2 saat önce

Bursa'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bursa'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.Ç, M.B, B.G, B.Y, S.H, S.T, M.H. ve Z.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptıkları istihbaratı üzerine harekete geçti.

Zanlıların adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, bir miktar uyuşturucu, tabanca, av tüfeği ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden K.Ç, M.B, B.G, B.Y, S.H. ve Z.Ö, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, S.T. ve M.H'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:34 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Bursa, Güncel
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