Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

53 dakika önce

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen A.K, E.A, A.A, M.V. ve S.D'nin adreslerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 17 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerlerinin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:23 Kaynak: AA

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