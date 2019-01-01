Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

39 dakika önce

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibini tamamlayan emniyet güçleri C.K, G.A. ve F.Ş'nin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 29 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bin 485 lira ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen C.K. ve G.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:10 Kaynak: AA

Bursa, Güncel
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