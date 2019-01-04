Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insansız hava aracı (İHA) ve plaka tanıma sistemi sayesinde bir motosiklet ve otomobili takibe aldı.

Takip edildiklerini anlayan ve kaçmaya çalışan motosiklet ile otomobildeki S.Ü. ve Ö.E, yakalandı.

Yapılan aramada motosiklette 4 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyon görüntüleri İHA kameralarına da yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, tutuklandı.

Zanlılardan S.Ü'nün cezaevi firarisi olduğu ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:57 Kaynak: AA

Gemlik, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu Tacirleri, Drone ile Takip Edilerek Kıskıvrak Yakalandı 14 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismara, 6 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Verildi

Son dakika! Ortaokulda Bıçaklı Kavga! 14 Yaşındaki Öğrenci Göğsünden Bıçaklandı Sosyal Medyadaki Poşet Tepkilerine Bakan Kurum'dan Yorum: Tebessümle İzliyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 12:52:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]