Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

2 saat önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bursa'nın Karacabey ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 ay süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, N.T (62), E.Ö (54), Ö.K (53) ve A.Y (38), gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 141 gram esrar, 15 uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.T, Ö.K ve A.Y tutuklanırken, E.Ö adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:20 Kaynak: AA

Karacabey, Bursa, Güncel
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