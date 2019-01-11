Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

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DJ Kerimcan Durmaz, Ablasına Son Model Cip Hediye Etti

Erdoğan Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?