Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

Bursa
'nın Karacabey
ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, 2 ay süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, N.T (62), E.Ö (54), Ö.K (53) ve A.Y (38), gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 141 gram esrar, 15 uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.T, Ö.K ve A.Y tutuklanırken, E.Ö adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.