Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

19 dakika önce

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı.

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullandıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. İkamet ve araçlarda yapılan aramalarda çeşitli bölümlere gizlenmiş halde 450 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişiye, "uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan işlem yapılırken, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:00 Kaynak: AA

Bursa, Güncel
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