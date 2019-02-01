Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

Bursa
'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uzun süredir takip ettikleri zanlıların önceden belirlenen adreslerine baskın düzenledi.
Uyuşturucu ticareti yaptığı ve uyuşturucu kullandığı öne sürülen 34 kişi gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 355 gram esrar, 57 uyuşturucu hap ile çeşitli uyuşturucu maddeler, ruhsatsız tabanca ve yüklü miktarda para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan Ş.A, S.A. ve S.A.S. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 25 şüpheli ise "kullanmak için uyuşturucu bulundurmak" suçundan haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
Şüphelilerden U.G, F.Ç, A.Y, M.A.E, S.Y. ve H.I'nın adliyedeki işlemleri sürüyor.