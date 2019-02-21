Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu
2 saat önce
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Osmangazi
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasıyla Çekirge Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, Ö.A. ve B.D. gözaltına alındı.
Evde yapılan aramalarda, biri otomobil kumandasının içine gizlenmiş iki hassas terazi, bir miktar uyuşturucu, biri antika olmak üzere üç ruhsatsız tabanca, çakar lamba ve cop bulundu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:41 Kaynak: AA
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