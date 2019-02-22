Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmada, Gürsu ilçesinde bir zanlının uyuşturucu getirerek pazarlayacağı bilgisine ulaştı.



Takibe aldıkları şüpheliyi yakalayan ekipler, bu kişinin üst aramasında satışa hazır 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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