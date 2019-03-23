Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları öne sürülen Ş.Y, G.Y. ve G.U'nun evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 451 gram toz esrar ve 25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.Y, G.Y. ve G.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:45 Kaynak: AA

Bursa, Güncel
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