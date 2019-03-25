Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı.

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda C.E, S.G, V.K, N.B, U.K, Y.K. ve E.A. gözaltına alındı. Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda 430 gram esrar, 70 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:44 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şampiyon Yarış Atı İcradan Satılacak Denize Düşen Ayıyı Kurtarma Operasyonu Felaketle Sonuçlandı İstanbul- İstanbul'da 26 Kişilik Gasp Çetesine Operasyon Börekçi, İstiklal Marşını Okuyan Müşterilerine Bedava Börek Veriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 17:47:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]