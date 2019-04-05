Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

48 dakika önce

Bursa İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bursa İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlıgı ekiplerince Mustafa Kemalpaşa ilçesinde yapılan operasyon neticesinde; takibi yapılan K.G isimli şahıstan uyuşturucu madde satın alan E.G. ve E.E. isimli şahıslar bir miktar uyuşturucu (Metamfetamin) madde ile suç üstü yakalandı.Yakalanan şahıslardan E.E. nin 5 ayrı suçtan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilirken, şüpheliler gözaltna alınıp karakola getirildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:15 Kaynak: İHA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa
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