Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu
48 dakika önce
Bursa İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Bursa
İl Jandarma
ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlıgı ekiplerince Mustafa Kemalpaşa
ilçesinde yapılan operasyon neticesinde; takibi yapılan K.G isimli şahıstan uyuşturucu madde satın alan E.G. ve E.E. isimli şahıslar bir miktar uyuşturucu (Metamfetamin) madde ile suç üstü yakalandı.Yakalanan şahıslardan E.E. nin 5 ayrı suçtan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilirken, şüpheliler gözaltna alınıp karakola getirildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:15 Kaynak: İHA
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