Son Dakika Haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonu
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen zanlıların yakalanması için bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 150 gram esrar, 90 gram sentetik uyuşturucu, 9 sentetik ecza tablet ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 kişiden 5'i hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.
E.S, E.D, Ö.K, R.A. ve N.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından "iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:08 Kaynak: AA
Polis, Bursa, Güncel
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