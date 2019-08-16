Son Dakika Haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonu
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

40 dakika önce

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.G'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliye ait adrese operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan M.G'ye ait evde ve otomobilinde yapılan aramalarda 100 gram esrar ve 98 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:05 Kaynak: AA
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