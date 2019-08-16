Bursa'da uyuşturucu operasyonu
40 dakika önce
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:05 Kaynak: AA
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.G'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliye ait adrese operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan M.G'ye ait evde ve otomobilinde yapılan aramalarda 100 gram esrar ve 98 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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