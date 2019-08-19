Bursa'da uyuşturucu operasyonu
29 dakika önce
Bursa'nın Karacabey ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişinin tutuklanmasına karar verildi.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:06 Kaynak: AA
'nın Karacabey
ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişinin tutuklanmasına karar verildi.
Alınan bilgiye göre, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, uyuşturucu satmak için ilçeye geldikleri öne sürülen Adem Ö. ve Yasin B'yi fiziki takibe aldı.
Takip sonucu düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 28 adet çıkı halinde 46 gram sentetik uyuşturucu ve 3 gram esrar ele geçirildi.
Adem Ö. (40) ile Yasin B. (38) emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından "uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklandı.
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