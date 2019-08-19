Son Dakika Haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonu
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

29 dakika önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişinin tutuklanmasına karar verildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Bursa'nın Karacabey ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişinin tutuklanmasına karar verildi.
Alınan bilgiye göre, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satmak için ilçeye geldikleri öne sürülen Adem Ö. ve Yasin B'yi fiziki takibe aldı.
Takip sonucu düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 28 adet çıkı halinde 46 gram sentetik uyuşturucu ve 3 gram esrar ele geçirildi.
Adem Ö. (40) ile Yasin B. (38) emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından "uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklandı.
Karacabey, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:06 Kaynak: AA
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