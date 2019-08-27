Son Dakika Haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonu
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere yönelik baskınlarda 5 zanlı yakalandı. Bu kişilerin üzerlerinde bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.

Konuyla ilgili soruşturmayı genişleten ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldıkları K.Y. ve M.B.G'nin üzerilerinde, ev ve araçlarında 40 gram sentetik uyuşturucu, 40 gram uyuşturucu çoğaltmakta kullanılan beyaz kristal madde ile suçtan elde edildiği belirlenen bir miktar para ele geçirdi.

Yakalanan 7'i şüpheliden 5'i, haklarında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" suçundan yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı.

K.Y. ve M.B.G. ise işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:10 Kaynak: AA
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