Son Dakika Haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonu
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

33 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.E, F.A. ve M.Ş'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere ait iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 300 gram esrar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 lira ile uyuşturucu öğütme aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyet müdürülüğüne getirildi.

İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:58 Kaynak: AA
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