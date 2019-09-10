Son Dakika Haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonu
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 425 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 425 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.F.Ç'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliye ait adrese operasyon düzenledi.

Zanlıya ait evde yapılan aramalarda 425 gram skunk, 55 gram pres toz esrar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:14 Kaynak: AA
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