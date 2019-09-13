Son Dakika Haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonu
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 475 gram metamfetamin, 30 gram toz esrar ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 475 gram metamfetamin, 30 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele alanında yürüttüğü planlı faaliyetler kapsamında, F.K. isimli şahsın elinde satışa hazır uyuşturucu madde olduğu ve satacağı istihbaratına ulaştı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüpheli F.K'yi Osmangazi ilçesi Nilüferköy Mahallesinde arama noktasında durdurdu.

Uyuşturucu arama köpeği Roket'in de katıldığı aramalarda araç içerisinde 475 gram metamfetamin, 30 gram toz esrar, esrar imalatında kullanılan öğütücü aparat, uyuşturucu ticareti için kullanılan 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelinin kullandığı araç eksik belgeleri nedeniyle otoparka çekilirken, F.K. isimli kişi gözaltına alındı.

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:46 Kaynak: AA
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