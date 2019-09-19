Son Dakika Haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonu
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen A.G, M.K, İ.U, E.K. ve O.Ç'nin yakalanması için operasyon başlattı.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 106 gram esrar, 11 uyuşturucu tablet ve çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:59 Kaynak: AA
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