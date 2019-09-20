Son Dakika Haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Bursa'da uyuşturucu operasyonu

22 dakika önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen, 174 kök Hint keneviri ve 10 kilo 120 gram kubar esrarın ele geçirildiği operasyonda, iki şüpheli yakalandı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen, 174 kök Hint keneviri ve 10 kilo 120 gram kubar esrarın ele geçirildiği operasyonda, iki şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapan kişilerin tespitine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Orhangazi ilçesi Sölöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, Y.K. ve D.K'nin, Hint keneviri yetiştirdiği ihbarını aldı.

Jandarma ekipleri, Y.K. ve D.K'nin, yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği alanda ve ikametlerinde yaptıkları aramalarda, 174 kök Hint keneviri, 10 kilo 120 gram kubar esrar, hassas terazi, öğütücü, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 90 fişek, kuru sıkı tabanca ve buna ait 138 fişek ele geçirdi.

Şüpheliler D.K. ve Y.K, gözaltına alındı.

Orhangazi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır polisi, DEAŞ'ın para transfer ağını ortaya çıkardı
DEAŞ'ın Telafer Emiri Kayseri'de yakalandı Bir günlük araç kiraladılar, yıllardır borç ödüyorlar Fuhuş baskınında çete üyelerinin "Erkete" çalıştırdığı ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 12:07:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]