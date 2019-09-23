Bursa'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Bursa'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:24 Kaynak: AA
Bursa'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan N.B'nin üzerinde, aracında ve evinde yapılan aramalarda 18 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.
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