Son Dakika Haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonu
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Bursa'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Bursa'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan N.B'nin üzerinde, aracında ve evinde yapılan aramalarda 18 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:24 Kaynak: AA
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