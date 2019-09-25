Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.Y'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlıya ait adrese operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda 1 kilo 260 gram esrar, 110 gram siyah kokain, 101 gram taş kokain ve bir miktar toz kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.